Семь человек спасены из-под завалов дома, рухнувшего в Бразилии

МОСКВА , 15 окт — РИА Новости. Спасатели извлекли семь человек из-под обломков семиэтажного жилого здания, обрушившегося в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии , сообщает портал Globo.

Ранее сообщалось об одном погибшем и двух спасенных.

Помимо семи человек, которым помогли выбраться, еще с двумя людьми спасатели поддерживают визуальный контакт. Кроме того, из-под завалов извлекли собаку.

По данным пожарных, под завалами находятся от 10 до 15 человек. Спасательно-поисковая операция продолжается.

Обрушившееся здание располагалось в квартале Дионисиу-Торреш — одном из фешенебельных городских районов.

Женщина, ранее проживавшая в доме, сообщила, что он был построен более 40 лет назад и подлежал капитальному ремонту. По ее словам, до перемены места жительства два месяца назад она замечала трещины внутри и снаружи здания. На каждом этаже дома размещались только две квартиры.