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Семь человек спасены из-под завалов дома, рухнувшего в Бразилии 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Семь человек спасены из-под завалов дома, рухнувшего в Бразилии
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Спасатели извлекли семь человек из-под обломков семиэтажного жилого здания, обрушившегося в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии, сообщает портал Globo.
Ранее сообщалось об одном погибшем и двух спасенных.
Помимо семи человек, которым помогли выбраться, еще с двумя людьми спасатели поддерживают визуальный контакт. Кроме того, из-под завалов извлекли собаку.
По данным пожарных, под завалами находятся от 10 до 15 человек. Спасательно-поисковая операция продолжается.
Обрушившееся здание располагалось в квартале Дионисиу-Торреш — одном из фешенебельных городских районов.
Женщина, ранее проживавшая в доме, сообщила, что он был построен более 40 лет назад и подлежал капитальному ремонту. По ее словам, до перемены места жительства два месяца назад она замечала трещины внутри и снаружи здания. На каждом этаже дома размещались только две квартиры.
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Катастрофы , Пожары , РИА Новости , Бразилия , Москва , Форталеза
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