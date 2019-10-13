Число жертв тайфуна-убийцы в Японии стремительно растет

Число жертв тайфуна в Японии выросло до 14 человек

Количество раненых может достигать 150.

Количество погибших из-за тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 14 человек. В стране продолжается стихийное бедствие, добравшееся уже до центра архипелага.

По сообщениям японских СМИ, пропавшими без вести числятся от 16 до 22 людей. Ранения получили, по разным данным, от 125 до 150.

Воровавшийся на острова 12 октября ураган стал мощнейшим за последние 60 лет. В 12 префектурах объявлен наивысший уровень опасности. Ранее сообщалось, что в стране отменено более восьмисот внутренних авиарейсов.