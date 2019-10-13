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Число жертв тайфуна в Японии выросло до 14 человек 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Число жертв тайфуна-убийцы в Японии стремительно растет
Фото: Deng Min Globallookpress
Количество раненых может достигать 150.
Количество погибших из-за тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 14 человек. В стране продолжается стихийное бедствие, добравшееся уже до центра архипелага.
По сообщениям японских СМИ, пропавшими без вести числятся от 16 до 22 людей. Ранения получили, по разным данным, от 125 до 150.
Воровавшийся на острова 12 октября ураган стал мощнейшим за последние 60 лет. В 12 префектурах объявлен наивысший уровень опасности. Ранее сообщалось, что в стране отменено более восьмисот внутренних авиарейсов.
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Катастрофы , Происшествия , Япония
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