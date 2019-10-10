Девушки с рейса, задержанного из-за ЧП с Ан-12, устроили танцы в аэропорту 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Участницы фитнес-проекта Prime Time из Благовещенска, которые застряли в Екатеринбурге из-за задержки рейса в Москву в связи с аварийной посадкой военного самолета Ан-12, устроили танцы в аэропорту, сообщила в Instagram одна из участниц проекта.
"Восемь часов полета, три часа пересадка — это не сравнится с тем, что нас ожидает. На данный момент мы в Екатеринбурге. Наш самолет задержали на полтора часа. Но мы не расстраиваемся, ждем и скоро будем в Москве", — сказала на видео участница проекта.
При этом девушки устроили прямо в терминале аэропорта танцы под песню Bad Guy американской певицы Billie Eilish.
Ан-12 в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. На его борту было 20 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, инцидент произошел из-за невыхода шасси. В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту «Кольцово» временно прекращены взлетно-посадочные операции.