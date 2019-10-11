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На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун 

Газета.Ru + ещё 5 25 минут назад
На Японию идет мощнейший за 60 лет тайфун
Фото: Reuters
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году. Об этом сообщает ТАСС.
Как известно, во время "Иды" погибли свыше 1,2 тысяч человек.
Согласно имеющейся информации, "Хагибис" достигнет региона Токай или Канто в пятницу, 11 октября.
Как сообщается, это произойдет вечером.
Ожидается, что после суток стихийное бедствие направится на северо-восток к региону Тохоку.
По данным синоптиков, тайфун принесет с собой сильный ветер и рекордно сильные дожди. В связи с этим метеорологи предупреждают об угрозе штормов, оползней, а также затоплений.
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Катастрофы , Происшествия , Япония
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