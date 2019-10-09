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Взрыв трубы и фонтан огня в Петербурге попали на видео 

ТК «Звезда» + ещё 6 6 часов назад
Взрыв трубы и фонтан огня в Петербурге попали на видео
Фото: ТК «Звезда»
К настоящему моменту возгорание удалось потушить. В результате инцидента в ближайших домах из окон были выбиты стекла.
В центре Санкт-Петербурга из-под земли забила огненная струя: там взорвалась газовая труба. Инцидент произошел на углу улиц Моисеенко и Мытнинской в 00:33.
В результате инцидента в ближайших домах из окон были выбиты стекла. Сам огонь поднялся до второго этажа пятиэтажки.
Кадры с места происшествия опубликованы в социальной сети «Вконтакте». На них видно, как из-под асфальта в воздух бьет огненная струя.
На место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Спасатели эвакуировали из здания 18 человек. К настоящему моменту возгорание удалось потушить.
«В 01:34 «Петербурггаз» установили хомут на магистраль, работы окончены. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении на сайте МЧС РФ.
К ликвидации пожара были привлечены семь единиц техники и 40 человек личного состава.
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Катастрофы , Пожары , Происшествия , МЧС , Санкт-Петербург
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