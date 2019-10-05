Оценены шансы выжить в авариях на разных видах транспорта

Вертолеты являются самым опасным видом транспорта из всех, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП). Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на статистику Национального союза страховщиков ответственности.

В рейтинге участвовали автобусы, троллейбусы, трамваи, воздушный, железнодорожный и водный транспорт. Уточняется, что автомобили не попадают под этот вид страхования, поэтому в статистике не учитываются. Крупные авиакомпании страхуются по международным договорам и страховку ОСГОП могут не покупать, если лимиты по международным договорам выше, чем по ней Статистика показала, что при крушении вертолета соотношение погибших и раненых составляет один к одному. Наиболее велик шанс остаться в живых у пассажиров трамвая: в авариях с участием этого вида транспорта на одного погибшего приходится 115 раненых.

При ЧП на морском или речном судне на одного погибшего приходится 13 раненых, автобусе — 26, поезде — 44, троллейбусе — 46.

Также выяснилось, что в период с 2013 по 2019 годы на один миллион пассажиров вертолетов приходилось 12,93 потерпевшего. Вторым по опасности оказался водный транспорт с 1,94 пострадавшего на миллион человек. В автобусах пострадало 0,29 человека на миллион перевезенных, для поездов этот показатель составил 0,26, для троллейбусов 0,12 и трамваем всего 0,06.

В июле авиакомпания KLM India назвала места в самолете, пассажиры которых погибнут первыми при крушении. По утверждению перевозчика, самые опасные при авиакатастрофе кресла расположены в середине салона — над крыльями. При этом у пассажиров передних рядов шансы выжить повышаются, а те, кто занимают кресла в хвосте самолета, при падении находятся в наибольшей безопасности.

В мае 2018 года пилот самолета рассказал, что нужно делать пассажирам, чтобы выжить, когда самолет начинает падать. По словам капитана Boeing-787 Дейва Инча, необходимо всегда быть подготовленным к катастрофе: снять высокие каблуки, очки, ослабить галстуки и шарфы. Кроме того, нужно запомнить, где находится ближайший аварийный выход, и посчитать количество препятствий, которые стоят на пути к нему, на случай, если самолет будет задымлен.