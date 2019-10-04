Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В районе Львова разбился грузовой военный самолет: есть жертвы 

ТК «Звезда» + ещё 31 31 минуту назад
В районе Львова разбился грузовой военный самолет: есть жертвы
Фото: ТК «Звезда»
На борту грузового самолета Ан-12 находились 7 членов экипажа и, возможно, пассажир.
Военный грузовой самолет Ан-12 упал между Львовом и селом Сокольники. Он летел из итальянского Виго в Стамбул через Львов, где планировал дозаправиться. В 6:45 самолет исчез с радаров, не долетев до взлетно-посадочной полосы чуть менее 14 километров.
Сотрудники аэропорта сразу начали спасательно-поисковые работы и перекрыли ВПП. Выяснилось, что Ан-12 совершил аварийную посадку в полутора километрах от ВПП аэропорта, неподалеку от кладбища рядом с селом Сокольники.
На борту находилось 7 человек экипажа и, возможно, один мужчина-пассажир. Министр инфраструктуры Украины Владислава Криклия на своей личной странице в Facebook сообщает о 5 погибших.
В настоящий момент обстоятельства ЧП устанавливаются. Ведутся спасательные работы. В пресс-службе Мининфраструктуры Украины заявили о начале расследования.
«Выражаем соболезнования близким и родным пострадавших», — сказано в сообщении пресс-службы Мининфраструктуры Украины.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
ТК «Звезда»: последние новости
Легендарный бомбардировщик «Летающая крепость» разбился в США Легендарный бомбардировщик «Летающая крепость» разбился в США Командиру сгоревшего в Шереметьево Superjet предъявлено обвинение Командиру сгоревшего в Шереметьево Superjet предъявлено обвинение Двухмесячная девочка скончалась на борту самолета Москва - Грозный Двухмесячная девочка скончалась на борту самолета Москва - Грозный
Комментарии
Катастрофы , Происшествия , Львов , Стамбул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Визовая война»: США нанесли новый удар
«Визовая война»: США нанесли новый удар30
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа13
Путин пригрозил США
Путин пригрозил США376
«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж
«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж12
Путин оценил действия Зеленского
Путин оценил действия Зеленского88
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
04:37
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
В мире Статьи
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж
04:40
«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж
Общество Происшествия
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение