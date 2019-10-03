Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нидерланды требуют изучить роль Украины в катастрофе рейса МН17 

ТК «Звезда» 1 час назад
Нидерланды требуют изучить роль Украины в катастрофе рейса МН17
Фото: ТК «Звезда»
По мнению парламентариев страны, необходимо всесторонне расследовать вопрос закрытия воздушного пространства в момент катастрофы.
Палата представителей парламента Нидерландов призвала к дальнейшему расследованию роли Украины в катастрофе рейса MH17. По мнению депутатов, необходимо установить, почему не было закрыто воздушное пространство над востоком страны во время боевых действий.
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сначала осторожно отреагировал на данное предложение, подчеркнув, что правительство «не видит никаких причин для этого на законных основаниях». Однако после глава МИД согласился на «проведение инвентаризации возможностей такого расследования».
Изучение вопроса закрытия воздушного пространства в момент катастрофы, по мнению парламентариев, было бы важным для родственников жертв трагедии. Кроме того, напоминает издание NOS.nl, в 2015 году Совет безопасности Нидерландов уже постановил, что если бы Киев выполнил свои обязательства в сфере обеспечения безопасности, рейс MH17 полетел бы по другому маршруту и катастрофы бы не произошло.
Ранее Россия призвала Совместную следственную группу по расследованию трагедии MH17 сосредоточиться на беспристрастном анализе имеющихся данных для установления истинных причин трагедии.
Напомним, Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. Минобороны России в 2018 году предоставило доказательства того, что сбивший MH17 «Бук» принадлежал Вооруженным силам Украины.
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
ТК «Звезда»: последние новости
Легендарный бомбардировщик «Летающая крепость» разбился в США Легендарный бомбардировщик «Летающая крепость» разбился в США Командиру сгоревшего в Шереметьево Superjet предъявлено обвинение Командиру сгоревшего в Шереметьево Superjet предъявлено обвинение Погребенный во тьме: четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС показали изнутри Погребенный во тьме: четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС показали изнутри
Комментарии
Катастрофы , Украина , Министерство обороны , Boeing , МИД , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина анонсировала новый обмен пленными с РФ
Украина анонсировала новый обмен пленными с РФ2
Путин: Россия поможет Китаю защититься от ракет
Путин: Россия поможет Китаю защититься от ракет2
«Визовая война» с Россией: США нанесли новый удар
«Визовая война» с Россией: США нанесли новый удар18
Пока вы не уснули: пенсионный возраст повысят немедленно
Пока вы не уснули: пенсионный возраст повысят немедленно361
Путин заявил об угрозе проникновения головорезов
Путин заявил об угрозе проникновения головорезов394
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение