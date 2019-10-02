В КНДР произошло землетрясение

МОСКВА , 2 окт — РИА Новости. Землетрясение естественного происхождения зафиксировано в КНДР недалеко от Пхеньяна , сообщает метеорологическая служба Южной Кореи.

Толчок магнитудой 2,3 был зафиксирован в среду в 22.36 по местному времени (16.36 мск) в провинции Хванхэ-Пукто недалеко от границы с территорией Пхеньяна.

Обычно подземные толчки малой силы и близко к поверхности земли расцениваются как косвенные свидетельства проведенного ядерного испытания, однако в данном случае очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.