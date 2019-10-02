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В КНДР произошло землетрясение 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Землетрясение естественного происхождения зафиксировано в КНДР недалеко от Пхеньяна, сообщает метеорологическая служба Южной Кореи.
Толчок магнитудой 2,3 был зафиксирован в среду в 22.36 по местному времени (16.36 мск) в провинции Хванхэ-Пукто недалеко от границы с территорией Пхеньяна.
Обычно подземные толчки малой силы и близко к поверхности земли расцениваются как косвенные свидетельства проведенного ядерного испытания, однако в данном случае очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.
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Катастрофы , Азия , РИА Новости , КНДР , Москва , Пхеньян
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