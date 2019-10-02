Командиру сгоревшего SSJ-100 предъявили обвинение

Денис Евдокимов обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, Евдокимов осуществил грубую посадку самолета на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В результате происшествия погибли 40 пассажиров и один член экипажа, 10 человек получили повреждения различной степени тяжести.

5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Он направлялся из Москвы в Мурманск, но в течение получаса развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Во время посадки самолет несколько раз ударился о землю и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.