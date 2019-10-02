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Командиру сгоревшего SSJ-100 предъявили обвинение 

Рамблер + ещё 43 36 минут назад
Следственный комитет (СК) РФ предъявил обвинение командиру экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося в аэропорту Шереметьево в мае этого года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Денис Евдокимов обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
По версии следствия, Евдокимов осуществил грубую посадку самолета на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В результате происшествия погибли 40 пассажиров и один член экипажа, 10 человек получили повреждения различной степени тяжести.
5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Он направлялся из Москвы в Мурманск, но в течение получаса развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Во время посадки самолет несколько раз ударился о землю и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.
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Катастрофы , Криминал , Пожары , Происшествия , Аэропорт Шереметьево , СКР
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