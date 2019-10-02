Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км

Вулканологи зафиксировали в среду выброс пепла на камчатском вулкане Шивелуч на высоту до 9 км над уровнем моря. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Днем 2 октября 2019 года на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 9 км", — говорится в сообщении.

Из-за направления ветра пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении от вулкана.

Выпадение пепла в населенных пунктах края не зафиксировано. Вместе с тем, не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.

Вулкану присвоен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Вулкан Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки и один из самых крупных. Периметр его основания достигает 1300 км, высота 3283 м. Вулкан, последнее извержение которого происходило в сентябре 2018 года, расположен на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.