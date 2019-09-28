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В районе Курил зафиксировано землетрясение
Вести.Ru
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1 час назад
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globallookpress.com
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У Курильских островов сейсмологами зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.2, очаг которого залегал на глубине 16 километров.
Жителями Южно-Курильска и села Горячий пляж ощущались подземные толчки силой два балла, передает ТАСС.
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ИТАР-ТАСС
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