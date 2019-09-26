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Недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 5,7 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Сильное землетрясение произошло близ Стамбула
Фото: РИА Новости
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг в 64 км к западу от Стамбула. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг стихии залегал на глубине 12 км. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.
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Катастрофы , В мире , Стамбул
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