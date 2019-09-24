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В Южной Корее два человека погибли при пожаре в доме престарелых 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
В Южной Корее два человека погибли при пожаре в доме престарелых
Фото: Газета.Ru
ТОКИО, 24 сен — РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в доме престарелых в южнокорейском городе Кимпхо провинции Кёнгидо увеличилось до 47 человек, состояние восьми из них оценивается как тяжелое, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей местной пожарной охраны.
По данным пожарных, возгорание было зафиксировано около 9 утра по местному времени (03.00 мск) и ликвидировано примерно через 50 минут. В момент пожара в доме престарелых находились 132 постояльца. Все люди были эвакуированы из здания.
К настоящему времени известно о двух погибших. По меньшей мере 47 человек госпитализированы. Состояние восьмерых из них оценивается как тяжелое. У всех пострадавших отмечены признаки отравления продуктами горения.
Ранее сообщалось о двух погибших и 19 пострадавших.
Пожарные заявляют, что возгорание началось в бойлерной на четвертом этаже, где также располагаются палаты для интенсивной терапии и кабинеты физиотерапии. Начато расследование.
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Катастрофы , Пожары , Происшествия , РИА Новости , Южная Корея
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