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Желтый уровень тревоги: крупнейший вулкан Мексики начал извергаться 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Крупнейший вулкан Мексики начал извергаться
Фото: gob.mx
Служба гражданской обороны страны ввела желтый уровень опасности и категорически запретила приближаться в вулкану на расстояние ближе 12 километров.
В Мексике проснулся один из крупнейших вулканов страны Попокатепель. В настоящее время извержение сопровождается постоянными выбросами пара и вулканических газов. Служба гражданской обороны Мексики объявила вторую фазу желтого уровня опасности и запретила приближаться к огнедышащей горе на расстояние ближе 12 километров. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальной странице ведомства в Twitter.
За последние сутки из жерла вулкана произошло 152 выброса пара, при этом были слышны звуки взрывов. В районе горы наблюдается легкие подземные толчки. Пепловый шлейф рассеивается в направлении севера — северо-запада и пока не представляет угрозы для гражданской авиации. Специалисты постоянно следят за любыми изменениями в поведении вулкана.
Попокатепель находится всего в 50 километрах от Мехико. Дымящаяся гора поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров. Вулкан периодически просыпается и напоминает о себе. Как правило, после нескольких дней извержения пара и пепла гора затухает, однако эксперты подсчитали, что в случае реального извержения в опасной зоне могут оказаться до 1 миллиона человек.
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Катастрофы , Мексика
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