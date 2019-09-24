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С горящей плавбазы на Сахалине эвакуировали сотни людей 

360tv.ru + ещё 14 26 минут назад
С горящей плавбазы на Сахалине эвакуировали сотни людей
Фото: РИА Новости
В Сахалинской области загорелась плавучая база «Петр Житников», сообщили в региональном главке МЧС. С судна эвакуировали 289 человек из 419, уточнили РИА «Новости» в пресс-службе Росморречфлота.
Пожар начался, когда плавбаза находилась в 40 километрах от острова Итуруп. Произошло возгорание тарных материалов в консервном цехе, добавили в МЧС. Персонал эвакуируют на два находящихся рядом судна.
Плавучая база «Петр Житников» принадлежит компании «Дальморепродукт». В настоящее время возгорание локализовано.
Экипаж плавучей базы определяет характер ее повреждений. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
Плавучая база — это рыбоперерабатывающее судно, принимающее улов от добывающих судов и обеспечивающее их снаряжением и продовольствием.
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Катастрофы , Пожары , МЧС , РИА Новости , Сахалинская Область
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