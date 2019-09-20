В США побоялись штурма «Зоны 51»

Над «Зоной 51» закрыли воздушное пространство из-за штурма

Над военной базой запрещено летать вертолетам, дронам, частным самолетам, включая полицию и медицинские службы.

Над секретной военной базой «Зона 51», которую намеревались штурмовать утром активисты, полностью закрыли воздушное пространство. Об этом сообщает издание BusinessInsider.

Полеты запрещены вертолетам, которые принадлежат СМИ, частным самолетам, дронам. А также полицейским и медицинским службам.

«Любые экстренные службы должны координировать свои воздушные передвижения с нами перед началом полета во избежание возможных задержек», — цитирует газета сообщение военных.

ВВС США порекомендовали американцам воздерживаться от приближения к базе. Также сообщается, что планировавшийся неподалеку от нее музыкальный фестиваль на открытом воздухе перенесут в Лас-Вегас.

Тем временем, американцы запустили в Сети прямую трансляцию штурма «Зоны 51».

Около двух миллионов пользователей Facebook намеревались 20 сентября взять штурмом военную базу США, так называемую «Зону 51», в штате Невада. Они уверены, что власти Штатов скрывают там пришельцев.