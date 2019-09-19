Сильный порывистый ветер в Башкирии повредил линии электропередач. В результате без света остались почти 40 тысяч местных жителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минэнерго. По предварительным данным, в зону отключения попали 158 населенных пунктов. Аварийные бригады сейчас устраняют обрывы проводов. Когда в жилых домах снова появится электричество, не уточняется.
Десятки тысяч человек остались без света в Башкирии
Фото: РИА Новости
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
Катастрофы , Другое , Погода , Происшествия , Минэнерго , РИА Новости , Башкортостан
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