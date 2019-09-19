В Испании разбился учебный самолет ВВС

Небольшой учебный самолет ВВС Испании потерпел крушение в автономном сообществе Мурсия. Об этом говорится в сообщении военно-воздушных сил страны.

Инцидент произошел в районе лагуны Мар-Менор у населенного пункта Сан-Хавьер. На борту судна находились два человека — инструктор и ученица. Оба погибли, пишет ТАСС. О причинах крушения ничего не известно.

В конце августа недалеко от побережья Мурсии разбился учебный самолет C-101 ВВС Испании. На борту воздушного судна находился один пилот. Ему удалось катапультироваться, однако он погиб.