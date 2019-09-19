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В Испании разбился учебный самолет ВВС 

Российская Газета + ещё 1 54 минуты назад
В Испании разбился учебный самолет
Фото: Twitter
Небольшой учебный самолет ВВС Испании потерпел крушение в автономном сообществе Мурсия. Об этом говорится в сообщении военно-воздушных сил страны.
Инцидент произошел в районе лагуны Мар-Менор у населенного пункта Сан-Хавьер. На борту судна находились два человека — инструктор и ученица. Оба погибли, пишет ТАСС. О причинах крушения ничего не известно.
В конце августа недалеко от побережья Мурсии разбился учебный самолет C-101 ВВС Испании. На борту воздушного судна находился один пилот. Ему удалось катапультироваться, однако он погиб.
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Катастрофы , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Испания
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