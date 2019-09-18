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Ураган и ливень: в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра падают деревья 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Ураган и ливень: в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра падают деревья
Фото: ТК «Звезда»
В данный момент в городе работают экстренные службы, борясь с сильным ливнем, грозами и порывами ветра до 28 метров в секунду.
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за резко испортившейся погоды.
В данный момент в городе работают экстренные службы, борясь с сильным ливнем, грозами и порывами ветра до 28 метров в секунду, пишет Rostov gazeta.
На кадрах видно, как из-за сильного ветра рухнули деревья, были повреждены машины. На проспекте Ленина, по данным источника, дерево упало на двух женщин, придавив одну из них.
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Катастрофы , Погода , Пожары
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