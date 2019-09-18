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Взрывом во время пожара на химзаводе в Турции ранило несколько человек 

Мир24 + ещё 2 1 час назад
Взрыв прогремел на заводе в Турции, есть раненые
Фото: РИА Новости
На химическом заводе в Турции произошел пожар. Во время возгорания раздался взрыв. В результате ранения получили несколько человек, сообщает NTV.
Инцидент произошел в промышленной зоне Тузла рядом со Стамбулом. Полиция оцепила район ЧП. С огнем борются более 50 пожарных расчетов. Не исключено, что опасные химические вещества проникли в воздух. Причина пожара выясняется.
Напомним, ранее мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем предприятии Eni в итальянском Саннадзаро-де-Бургонди. Никто не пострадал.
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Катастрофы , Ближний Восток , Пожары , Происшествия , Турция
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