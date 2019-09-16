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Boeing анонсировал реформы после катастроф с 737 MAX 

Lenta.ru + ещё 1 53 минуты назад
Boeing анонсировал реформы после катастроф с 737 MAX
Фото: Reuters
Американский авиастроительный концерн Boeing анонсировал реформы, призванные повысить безопасность проблемных самолетов 737 MAХ. Об этом стало известно The New York Times со ссылкой на источник в компании.
По его данным, Boeing официально представит выводы комитета, который изучал виды реформ безопасности, на предстоящей неделе. Члены комитета в течение пяти месяцев опрашивали сотрудников Boeing, руководителей других авиакомпаний и экспертов в вопросах безопасности для повышения надежности самолетов.
По итогам внутреннего расследования компания планирует создать группу специалистов, которая будет контролировать выполнение задач разными подразделениями и вести полноценный обмен информацией между ними. Кроме того, Boeing изменит процесс разработки кабин для будущих самолетов, чтобы они отвечали требованиям «нового поколения пилотов, некоторые из которых обладают недостаточным опытом».
Также концерн заставит инженеров отчитываться о разработке новых моделей самолета главному инженеру, а не менеджерам, отвечающим за проект. По мнению источника, эта реформа замедлит процесс создания новых самолетов, однако поможет устранять проблемы на стадии разработки.
За последний год в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.
После этого большинство стран мира, включая Россию, приостановили эксплуатацию самолета. К концу июня 400 пилотов гражданской авиации подали коллективный иск к Boeing о возмещении убытков. Предполагается, что самолеты снова начнут использовать не раньше 2020 года.
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Комментарии
Катастрофы , Происшествия , Безопасность , New York Times
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