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Самолет экстренно сел из-за пролитого кофе 

Газета.Ru + ещё 1 56 минут назад
Самолет экстренно сел из-за пролитого кофе
Фото: Depositphotos
Самолет Airbus A330-243, который следовал из Франкфурта в Канкун, совершил экстренную посадку в ирландском Шенноне после того, как пилот случайно пролил кофе на приборную панель. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на доклад британского Отдела по расследованию авиационных происшествий.
Как отмечается, инцидент произошел 6 февраля, однако о нем стало известно только сейчас.
Уточняется, что командир воздушного судна поставил стаканчик кофе без крышки на откидной столик.
Вскоре он случайно опрокинул его на приборную панель, в результате чего оборудование загорелось и началось плавиться.
После этого приборная панель частично отказала, а также возникли проблемы со связью.
Как подчеркивается, в кабине пилотов появился дым, из-за чего было принято решение совершить аварийную посадку. В результате приземления никто не пострадал.
Кроме того, авиакомпания, чье название не раскрывается, проанализировала произошедшее и распорядилась подавать стаканчики с напитком с крышечками.
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Катастрофы , Происшествия , Канкун
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