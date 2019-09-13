Самолет экстренно сел из-за пролитого кофе

Самолет Airbus A330-243, который следовал из Франкфурта в Канкун , совершил экстренную посадку в ирландском Шенноне после того, как пилот случайно пролил кофе на приборную панель. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на доклад британского Отдела по расследованию авиационных происшествий.

Как отмечается, инцидент произошел 6 февраля, однако о нем стало известно только сейчас.

Уточняется, что командир воздушного судна поставил стаканчик кофе без крышки на откидной столик.

Вскоре он случайно опрокинул его на приборную панель, в результате чего оборудование загорелось и началось плавиться.

После этого приборная панель частично отказала, а также возникли проблемы со связью.

Как подчеркивается, в кабине пилотов появился дым, из-за чего было принято решение совершить аварийную посадку. В результате приземления никто не пострадал.

Кроме того, авиакомпания, чье название не раскрывается, проанализировала произошедшее и распорядилась подавать стаканчики с напитком с крышечками.