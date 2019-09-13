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Нидерланды отказались раскрывать статус Цемаха по делу MH17 

РИА Новости + ещё 4 40 минут назад
Нидерланды скрывают статус Цемаха по делу MH17
Фото: globallookpress.com
Нидерландская прокуратура отказалась раскрывать статус освобожденного Украиной Владимира Цемаха, которого ранее считали свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
Ранее голландские СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Цемаха.
"Мы не будем делать заявления по этому поводу, потому что это касается продолжающегося расследования по MH17", — заявил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы национальной прокуратуры Нидерландов в ответ на просьбу уточнить статус Цемаха в деле.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, нарушивших российскую границу. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Следовавший в Куала-Лумпур из Амстердама рейсом MH17 малайзийский Boeing упал в июле 2014 года. На его борту были 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в случившемся ополченцев. В свою очередь, в ДНР заявили, что у них нет средств, способных сбить самолет на такой высоте.
Совместную следственную группу, куда не входит Россия, возглавила голландская Генпрокуратура. Она утверждает, что самолет сбили из ЗРК "Бук", якобы принадлежавших 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил из Курска.
Заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко заявлял, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине. Следователи, однако, эту информацию проигнорировали.
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Комментарии2
Катастрофы , Происшествия , Владимир Цемах , Кирилл Вышинский , Олег Сенцов , Николай Винниченко , Boeing , РИА Новости , Нидерланды
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