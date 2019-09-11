Российский самолет столкнулся с огромным бакланом

Российский самолет, следовавший из Алма-Аты в Москву , во время полета столкнулся с огромным бакланом. Об этом сообщает Telegram-канал «Life Shot».

Отмечается, что инцидент произошел во время посадки Boeing-737 в московском аэропорту Шереметьево . Птица на большой скорости врезалась в борт лайнера, после чего застряла под стойкой шасси.

По информации «Комсомольской правды», сотрудники аэропорта обнаружили баклана только после приземления. В результате столкновения борт самолета не получил никаких повреждений и позже вылетел в Лиссабон. Птице также удалось выжить, у нее повреждено крыло.

В августе российская авиакомпания перенесла вылет самолета из аэропорта Минеральных Вод (Ставропольский край) из-за возможного попадания птицы в правый двигатель лайнера. По словам представителя авиалиний, рейс задержали более чем на 2,5 часа.