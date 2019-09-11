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Российский самолет столкнулся с огромным бакланом 

Lenta.ru 25 минут назад
Российский самолет столкнулся с огромным бакланом
Фото: Lenta.ru
Российский самолет, следовавший из Алма-Аты в Москву, во время полета столкнулся с огромным бакланом. Об этом сообщает Telegram-канал «Life Shot».
Отмечается, что инцидент произошел во время посадки Boeing-737 в московском аэропорту Шереметьево. Птица на большой скорости врезалась в борт лайнера, после чего застряла под стойкой шасси.
По информации «Комсомольской правды», сотрудники аэропорта обнаружили баклана только после приземления. В результате столкновения борт самолета не получил никаких повреждений и позже вылетел в Лиссабон. Птице также удалось выжить, у нее повреждено крыло.
В августе российская авиакомпания перенесла вылет самолета из аэропорта Минеральных Вод (Ставропольский край) из-за возможного попадания птицы в правый двигатель лайнера. По словам представителя авиалиний, рейс задержали более чем на 2,5 часа.
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Катастрофы , Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Москва
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