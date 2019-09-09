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У берегов штата Джорджия перевернулось судно 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
У берегов штата Джорджия перевернулось судно
Фото: Российская Газета
НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья американского штата Джорджия, судьба четырех членов команды остается неизвестной. Об этом говорится в заявлении, распространенном Береговой охраной США.
Ее сотрудникам удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды. Грузовое судно Golden Ray ("Голден рей") следовало в Балтимор (штат Мэриленд) под флагом Маршалловых Островов и перевозило автомобили.
На борту перевернувшегося судна начался пожар. Это затрудняет поиски людей.
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Катастрофы , Пожары , Происшествия , США , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк
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