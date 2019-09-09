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Почти миллион домов остался без света из-за тайфуна в Японии 

ТК «Звезда» + ещё 16 1 час назад
Почти миллион домов остался без света в Японии
Фото: Seiichi Hamada, AFLO, Globallookpress
Во время тропического шторма «Факсай» пострадали, как минимум, 10 человек.
Тайфун «Факсай», обрушившийся на Японию минувшей ночью, привел к обрывам линий электропередачи и масштабному отключению электричества. Без света остались примерно 900 тысяч домов преимущественно в префектуре Тиба, куда стихия нанесла основной удар. В настоящий момент экстренные службы ведут ремонтные работы на поврежденных участках сети.
Информагентство Киодо сообщает, что в результате тропического шторма пострадали, как минимум, 10 человек. О состоянии пострадавших к настоящему моменту нет каких-либо подробностей.
Сейчас тайфун находится в префектуре Ибараки и движется на северо-восток по направлению к Тихому океану. Скорость ветра в его пределах составляет около 40 метров в секунду, а порывы достигают 60 метров в секунду.
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Катастрофы , Происшествия , Новости регионов , Япония
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