Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотни тысяч канадцев остались без света из-за «Дориана» 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Сотни тысяч канадцев остались без света из-за «Дориана»
Фото: EPA
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тысячам жителей из-за урагана «Дориан». Об этом сообщило издание Global News.
Как выяснилось, во время урагана без света были люди, пользующиеся определенной электросетью. Уточняется, что свет выключился в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брунсвик.
Многие общины в пределах Галифаксского регионального муниципалитета в настоящее время страдают от перебоев в работе электросети.
На пресс-конференции заместитель начальника управления по региональным пожарным и чрезвычайным ситуациям в Галифаксе Питер Эндрюс заявил, что сообщений о серьезных травмах или смертельных случаях не поступало. Однако сильный ветер нанес ущерб зданиям. Поступали сообщения о поваленных деревьях и сорванных крышах домов, расположенных в прибрежных районах провинции, уточнило ИА Nation News.
Ранее стало известно, что «Дориан» в Атлантическом океане снова усилился до второго уровня опасности из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.
360tv.ru: последние новости
На Балтике зафиксирован огромный смерч. Видео На Балтике зафиксирован огромный смерч. Видео Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку на 1,5 метра Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку на 1,5 метра
Комментарии
Катастрофы , Происшествия , Канада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Гигантский шаг»: Реакция Запада на обмен РФ и Украины
«Гигантский шаг»: Реакция Запада на обмен РФ и Украины3
В РФ ответили на споры о «Северном потоке-2»
В РФ ответили на споры о «Северном потоке-2»33
В Польше призвали к диалогу с Россией
В Польше призвали к диалогу с Россией10
Россиян хотят идентифицировать по-новому
Россиян хотят идентифицировать по-новому6
Саботирование «Северного потока — 2» раскритиковали
Саботирование «Северного потока — 2» раскритиковали26