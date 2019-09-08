Сотни тысяч канадцев остались без света из-за «Дориана»

На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тысячам жителей из-за урагана «Дориан». Об этом сообщило издание Global News.

Как выяснилось, во время урагана без света были люди, пользующиеся определенной электросетью. Уточняется, что свет выключился в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брунсвик.

Многие общины в пределах Галифаксского регионального муниципалитета в настоящее время страдают от перебоев в работе электросети.

There’s 50 apartments in this Tobin St complex that are being evacuated w help from Halifax fire after a large portion of the roof blew off. HFX transit is taking the tennants to the emergency shelter at Canada Games Centre. pic.twitter.com/UIamxXo9XU— Jesse Thomas (@jessethomas21) 7 de setembro de 2019

На пресс-конференции заместитель начальника управления по региональным пожарным и чрезвычайным ситуациям в Галифаксе Питер Эндрюс заявил, что сообщений о серьезных травмах или смертельных случаях не поступало. Однако сильный ветер нанес ущерб зданиям. Поступали сообщения о поваленных деревьях и сорванных крышах домов, расположенных в прибрежных районах провинции, уточнило ИА Nation News.

Ранее стало известно, что «Дориан» в Атлантическом океане снова усилился до второго уровня опасности из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.