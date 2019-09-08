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Почти 24 тысячи человек остались без электричества в Приморье 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Почти 24 тысячи человек остались без света в Приморье
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Отключение электроснабжения из-за непогоды произошло в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минэнерго РФ.
"Без электроснабжения остались бытовые потребители, около 23 тысячи 900 человек", — информирует пресс-служба ведомства.
Массовые отключения в электрических сетях из-за дождя и сильного ветра начались в субботу вечером. Страдают сети в 35-110 и 6-10 киловатт.
Отмечается, что в настоящее время в регионе развернуты аварийно-восстановительные работы.
Ранее количество подтопленных частных домов увеличилось в Хабаровском крае. Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре вырос почти до 8 метров.
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Катастрофы , Происшествия , Приморский Край
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