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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алма-Аты 

ТАСС 1 час назад
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алма-Аты
Фото: globallookpress.com
Сеть сейсмических станций Казахстана зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,6, которое произошло в субботу близ города Алма-Ата в 06:30 (03:30 мск).
"Эпицентр землетрясения расположен в 11 км на запад от города Алма-Аты на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9,7. Магнитуда MPV 4,6" — говорится в сообщении, размещенном на сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции Казахстана.
Ощутимость (по шкале МSК-64) в городе Алма-Ате составила 2-3 балла. По данным департамента полиции города, повреждений и разрушений в результате землетрясения не выявлено.
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Катастрофы , Происшествия
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