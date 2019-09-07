Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алма-Аты

Сеть сейсмических станций Казахстана зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,6, которое произошло в субботу близ города Алма-Ата в 06:30 (03:30 мск).

"Эпицентр землетрясения расположен в 11 км на запад от города Алма-Аты на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9,7. Магнитуда MPV 4,6" — говорится в сообщении, размещенном на сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции Казахстана.

Ощутимость (по шкале МSК-64) в городе Алма-Ате составила 2-3 балла. По данным департамента полиции города, повреждений и разрушений в результате землетрясения не выявлено.