У Boeing возникли проблемы с новым лайнером

Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими сложностями во время испытаний нового лайнера Boeing 777X, передает Agence France-Presse со ссылкой на источники.

По информации AFP, после обнаружения неполадки испытания пришлось прервать, передает ТАСС.

Сообщается, что за ходом испытаний следили инспекторы Федерального авиационного управления США.

В Boeing отказались отвечать на вопрос AFP о том, будут ли первые полеты воздушного судна, запланированные на начало 2020 года, отложены из-за обнаружения неисправности. В компании заявили, что инцидент изучается, причины проблемы выясняются.

В чем именно заключается неполадка, пока не сообщается.

В июле Boeing решила перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя. Изначально он планировался на осень 2019 года, а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 году.

Напомним, серьезные проблемы у компании Boeing начались после крушений 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии. Эксплуатация этих самолетов была запрещена во многих странах.