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У Boeing возникли проблемы с новым лайнером 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
У Boeing возникли проблемы с новым лайнером
Фото: EPA
Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими сложностями во время испытаний нового лайнера Boeing 777X, передает Agence France-Presse со ссылкой на источники.
По информации AFP, после обнаружения неполадки испытания пришлось прервать, передает ТАСС.
Сообщается, что за ходом испытаний следили инспекторы Федерального авиационного управления США.
В Boeing отказались отвечать на вопрос AFP о том, будут ли первые полеты воздушного судна, запланированные на начало 2020 года, отложены из-за обнаружения неисправности. В компании заявили, что инцидент изучается, причины проблемы выясняются.
В чем именно заключается неполадка, пока не сообщается.
В июле Boeing решила перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя. Изначально он планировался на осень 2019 года, а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 году.
Напомним, серьезные проблемы у компании Boeing начались после крушений 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии. Эксплуатация этих самолетов была запрещена во многих странах.
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Комментарии1
Катастрофы , Происшествия , Boeing , ИТАР-ТАСС , France-Presse
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