В «Жуковском» установят защиту от птиц

Владелец ВПП в «Жуковском» заказал приборы для отпугивания птиц

Летно-исследовательский институт имени Громова, на балансе которого находится взлетно-посадочная полоса аэропорта "Жуковский", заказал поставку приборов для отпугивания птиц, следует из материалов на портале госзакупок.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" 15 августа был вынужден совершить жесткую посадку из-за столкновения со стаей чаек в Жуковском . Лайнер сел в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медицинской помощью обратились 76 человек.

"Поставка биоакустических установок с блоком управления, отпугивателя птиц "Зеркальные шары", — говорится в заявке на портале госзакупок.

Биоакустических установок Bird Gard Super Pro нужно три, к ним — один блок управления, и семь отпугивателей "Зеркальный шар". Начальная (максимальная) стоимость контракта — 1,2 миллиона рублей.