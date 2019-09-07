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Владелец ВПП в «Жуковском» заказал приборы для отпугивания птиц 

РИА Новости + ещё 9 43 минуты назад
В «Жуковском» установят защиту от птиц
Фото: РИА Новости
Летно-исследовательский институт имени Громова, на балансе которого находится взлетно-посадочная полоса аэропорта "Жуковский", заказал поставку приборов для отпугивания птиц, следует из материалов на портале госзакупок.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" 15 августа был вынужден совершить жесткую посадку из-за столкновения со стаей чаек в Жуковском. Лайнер сел в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медицинской помощью обратились 76 человек.
"Поставка биоакустических установок с блоком управления, отпугивателя птиц "Зеркальные шары", — говорится в заявке на портале госзакупок.
Биоакустических установок Bird Gard Super Pro нужно три, к ним — один блок управления, и семь отпугивателей "Зеркальный шар". Начальная (максимальная) стоимость контракта — 1,2 миллиона рублей.
Минтранс РФ после ЧП с самолетом "Уральских авиалиний" объявил тендер на разработку предложений по госрегулированию орнитологической защиты лайнеров. Министерство планирует потратить на эти цели 5,6 миллиона рублей.
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Катастрофы , Происшествия , Уральские авиалинии , Минтранс РФ , Жуковский
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