Экипаж лодки Conception пытался спасти пассажиров

Экипаж затонувшей в Калифорнии лодки пытался спасти спящих пассажиров

Выжившие при пожаре на лодке Conception в Калифорнии пять членов экипажа заявили следователям, что пытались спасти спящих пассажиров, однако пожар был слишком сильный, сообщает издание Los Angeles Times.

"Члены экипажа, находившиеся на борту Conception, заявили следователям, что охвативший судно огонь был слишком сильный, чтобы спасти пассажиров, которые оказались в западне внизу (под палубой — ред.)", — пишет издание.

Экипаж отметил, что они сделали все, что могли в сложившейся ситуации.

"Область камбуза была охвачена огнем. Они пытались войти через двойные двери, но не смогли из-за огня. Они пытались получить доступ к камбузу спереди, через окна, но окна не открывались", — пишет газета.

После нескольких попыток члены экипажа спрыгнули с лодки из-за жары, дыма и огня. После того как экипаж добрался до суши, они связались с властями и вернулись обратно к судну, чтобы найти выживших.

В понедельник коммерческое судно Conception загорелось и затонуло в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус. Двадцатидвухметровая яхта совершала трехдневную экскурсию для дайверов, на борту находились 39 человек. Судно вышло из Санта-Барбары в субботу и должно было вернуться вечером в понедельник. Пожар, причины которого пока неизвестны, произошел в ночь на понедельник: пять членов экипажа спрыгнули с горящего корабля и были эвакуированы, еще 34 человека, пассажиры и один член экипажа, которые, предположительно, спали в находящемся под палубой отсеке судна, погибли.