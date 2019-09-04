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Более 50 тысяч россиян пострадали от стихийных бедствий в 2018 году 

РИА Новости 2 часа назад
Более 50 тысяч россиян пострадали от стихии в 2018 году
Фото: РИА Новости
Количество пострадавших от опасных погодных явлений в России в 2018 году составило 53,6 тысячи человек, говорится в проекте государственного доклада Минприроды "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
"Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) в 2018 году зафиксированы 44 чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера, в которых погибло 8 человек, пострадало 53 637 человек, спасено 13 615 человек. По сравнению с 2017 годом количество ЧС природного характера увеличилось на 2 (в 2017 году произошло 42 ЧС), число погибших уменьшилось более чем в 4 раза (в 2017 году погибло 33 человека), количество пострадавших увеличилось в 1,6 раза (в 2017 году пострадало 33 964 человека), количество спасенных увеличилось в 3,9 раза (в 2017 году спасено 3491 человек)", — говорится в докладе.
Согласно докладу, количество опасных природных явлений в 2018 году составило 1040, что на 15% выше, чем в 2017 году.
"В 2018 году в целом на территории Российской Федерации количество опасных гидрометеорологических явлений составило 1040 (включая агрометеорологические и гидрологические), что на 15% выше уровня 2017 года и на 7% выше уровня 2010 года. Из общего количества опасных гидрометеорологических явлений 465 явлений нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения, что на 23% выше уровня 2017 года и почти на том же уровне, что и в 2010 году", — говорится в документе.
При этом специалистам удалось предупредить 98% опасных природных явлений.
"Число непредусмотренных явлений в 2018 году составило 20, что почти на том же уровне, что и в 2017 году, и на 43% меньше, чем в 2010 году", — отмечается в проекте доклада.
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Комментарии
Катастрофы , Происшествия , МЧС , Минприроды
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