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Камчатский вулкан выбросил в небо огромный столб пепла 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Камчатский вулкан выбросил в небо огромный столб пепла
Фото: ITAR-TASS
Вулкан Шивелуч, располагающийся на Камчатке, выбросил в небо высокий столб пепла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.
"Его (пеплового выброса — прим.) высота составила до 5,5 тысячи метров над уровнем моря", — рассказали представители ведомства.
Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Его высота составляет 3283 метра над уровнем моря. Вулкан располагается в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
"Пепловый шлейф распространился на 83 километра в юго-восточном направлении", — уточнили в пресс-службе.
В свою очередь, в МЧС отметили, что сообщений о выпадении пепла в населенных пунктах Камчатского края не появлялось.
Ранее россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи в Японии. По предварительным данным, на девушку упал камень или осколок горной породы.
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Катастрофы , Происшествия , МЧС
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