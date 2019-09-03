Камчатский вулкан выбросил в небо огромный столб пепла

Вулкан Шивелуч, располагающийся на Камчатке, выбросил в небо высокий столб пепла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

"Его (пеплового выброса — прим.) высота составила до 5,5 тысячи метров над уровнем моря", — рассказали представители ведомства.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Его высота составляет 3283 метра над уровнем моря. Вулкан располагается в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.

"Пепловый шлейф распространился на 83 километра в юго-восточном направлении", — уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, в МЧС отметили, что сообщений о выпадении пепла в населенных пунктах Камчатского края не появлялось.

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