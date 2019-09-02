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Более 80 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Более 80 домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Количество подтопленных паводком домов в Комсомольске-на-Амуре за сутки увеличилось с 71 до 83, сообщил РИА Новости в понедельник представитель администрации города.
Ранее сообщалось, что в воскресенье утром в городе было подтоплен 71 дом и 204 приусадебных участка. Уровень воды составлял 740 сантиметров.
"Уровень воды в Амуре у города утром (в понедельник — ред.) составил 753 сантиметра. Паводковыми и грунтовыми водами в Комсомольске подтоплено 83 жилых дома, 62 подвала в многоквартирных домах в Ленинском и Центральном округе и 230 приусадебных участков. В пунктах временного размещения находятся 33 человека, в том числе 11 детей", — сказал представитель администрации.
По его словам, из-за дождей начался подъем воды в реке Теплый ключ. Вода вышла на дорогу по улице Пермская, там перекрыто движение машин.
"Уровень воды в Теплом ключе на 16 сантиметров превышает уровень Амура, открыт шипер дамбы, чтобы спустить воду в Амур и снизить давление. Потом шипер закроют, а на Теплый ключ перебросят дополнительные насосы", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что к 4-9 сентября уровень воды в Амуре может достичь 760-820 сантиметров. Опасным явлением на этой местности считается уровень воды в Амуре 650 сантиметров. Спасатели, военнослужащие Минобороны РФ, волонтеры, сотрудники предприятий Комсомольска готовятся к встрече гребня паводка, в городе укрепляют и наращивают дамбы, откачивают воду.
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Комментарии
Катастрофы , Происшествия , Министерство обороны , РИА Новости , Комсомольск-На-Амуре
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