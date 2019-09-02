Более 80 домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре

Более 80 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре

Количество подтопленных паводком домов в Комсомольске-на-Амуре за сутки увеличилось с 71 до 83, сообщил РИА Новости в понедельник представитель администрации города.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром в городе было подтоплен 71 дом и 204 приусадебных участка. Уровень воды составлял 740 сантиметров.

"Уровень воды в Амуре у города утром (в понедельник — ред.) составил 753 сантиметра. Паводковыми и грунтовыми водами в Комсомольске подтоплено 83 жилых дома, 62 подвала в многоквартирных домах в Ленинском и Центральном округе и 230 приусадебных участков. В пунктах временного размещения находятся 33 человека, в том числе 11 детей", — сказал представитель администрации.

По его словам, из-за дождей начался подъем воды в реке Теплый ключ. Вода вышла на дорогу по улице Пермская, там перекрыто движение машин.

"Уровень воды в Теплом ключе на 16 сантиметров превышает уровень Амура, открыт шипер дамбы, чтобы спустить воду в Амур и снизить давление. Потом шипер закроют, а на Теплый ключ перебросят дополнительные насосы", — сказал собеседник агентства.