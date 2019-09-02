Власти Южной Каролины объявили эвакуацию

На всем побережье Южной Каролины объявлена эвакуация. Об этом сообщается на сайте Министерства по делам ЧС штата.

Губернатор Генри Макмастер издал соответствующее постановление в связи с надвигающимся на восточное побережье страны ураганом «Дориан». Эвакуация начнется в полдень (19:00 мск) понедельника, 2 сентября, и затронет более 800 тысяч человек. Также прекращают работу все учреждения, не связанные с обеспечением жизнедеятельности штата.

Ранее «Дориан» достиг побережья Багамских островов, скорость ветра приблизилась к 300 километрам в час. В результате удара стихии оказались затоплены улицы, ветер срывал крыши с домов.