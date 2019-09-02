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Власти Южной Каролины объявили эвакуацию 

Lenta.ru + ещё 9 34 минуты назад
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Фото: Gerald Herbert / AP Photo
На всем побережье Южной Каролины объявлена эвакуация. Об этом сообщается на сайте Министерства по делам ЧС штата.
Губернатор Генри Макмастер издал соответствующее постановление в связи с надвигающимся на восточное побережье страны ураганом «Дориан». Эвакуация начнется в полдень (19:00 мск) понедельника, 2 сентября, и затронет более 800 тысяч человек. Также прекращают работу все учреждения, не связанные с обеспечением жизнедеятельности штата.
Ранее «Дориан» достиг побережья Багамских островов, скорость ветра приблизилась к 300 километрам в час. В результате удара стихии оказались затоплены улицы, ветер срывал крыши с домов.
В конце августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов. Позднее глава государства объявил, что эта информация не соответствует действительности.
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Катастрофы , США , Ураган , Дональд Трамп , Генри Макмастер
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