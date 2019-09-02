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Эвакуация объявлена в четырёх американских штатах 

News.ru + ещё 18 1 час назад
Эвакуация объявлена в четырех штатах США
Фото: Roger Edelman/ZUMAPRESS.com
Губернаторы еще трёх американских штатов — Джорджии, Южной и Северной Каролины, объявили в своих регионах, вслед за Флоридой, эвакуацию в связи с приближающимся ураганом «Дориан».
В понедельник Брайан Кемп обратился к жителям южных округов штата с требованием эвакуироваться, начиная с полудня 2 сентября (19:00 мск).
Как писал News.ru ранее, Национальный центр США по слежению за ураганами опубликовал кадры из эпицентра урагана «Дориан», который сейчас уже достиг Багамских островов. Фото размещены в Twitter, на них можно увидеть, как облачный вихрь вокруг ядра урагана расширяется кверху, а внутри напоминает трибуны стадиона.
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Катастрофы , Происшествия , США , Ураган
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