Эвакуация объявлена в четырех штатах США

Эвакуация объявлена в четырёх американских штатах

Губернаторы еще трёх американских штатов — Джорджии, Южной и Северной Каролины, объявили в своих регионах, вслед за Флоридой, эвакуацию в связи с приближающимся ураганом «Дориан».

В понедельник Брайан Кемп обратился к жителям южных округов штата с требованием эвакуироваться, начиная с полудня 2 сентября (19:00 мск).

Как писал News.ru ранее, Национальный центр США по слежению за ураганами опубликовал кадры из эпицентра урагана «Дориан», который сейчас уже достиг Багамских островов. Фото размещены в Twitter, на них можно увидеть, как облачный вихрь вокруг ядра урагана расширяется кверху, а внутри напоминает трибуны стадиона.