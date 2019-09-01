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Ураган «Дориан» спутал планы рэпера Джигана 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Ураган «Дориан» спутал планы рэпера Джигана
Фото: Instagram
Еще пару дней назад российский певец выставлял в инстаграме красивые фотографии — солнце, море, песок, благодать. Джиган отдыхает с семьей на одном из островов американского штата Флорида, — сообщает News.ru.
Но коварный ураган «Дориан», из-за приближения которого закрывают аэропорты и перестал ходить паром на остров, спутал планы отдыхающих.
Правда, рэпер не унывает.
«Из-за урагана остров закрыт и паром не ходит, но есть план Z!»
Какой именно план — певец не сообщил. Равно как и не написал, насколько серьезна проблема, — находиться на острове реально опасно, или срок отдыха подошел к концу, и «горят» билеты на самолет.
Фразой про наличие плана подписано фото, на котором рэпер стоит рядом с американским певцом Zoey Dollaz. У Zoey— гидроцикл. Поклонники все же надеются, что их отчаянный кумир не отправится в этой ситуации с острова на маленьком гидроцикле.
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Катастрофы , Шоу-бизнес
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