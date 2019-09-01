Ураган «Дориан» спутал планы рэпера Джигана

Еще пару дней назад российский певец выставлял в инстаграме красивые фотографии — солнце, море, песок, благодать. Джиган отдыхает с семьей на одном из островов американского штата Флорида, — сообщает News.ru.

Но коварный ураган «Дориан», из-за приближения которого закрывают аэропорты и перестал ходить паром на остров, спутал планы отдыхающих.

Правда, рэпер не унывает.

«Из-за урагана остров закрыт и паром не ходит, но есть план Z!»

Какой именно план — певец не сообщил. Равно как и не написал, насколько серьезна проблема, — находиться на острове реально опасно, или срок отдыха подошел к концу, и «горят» билеты на самолет.