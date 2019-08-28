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СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском 

РИА Новости + ещё 5 8 часов назад
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
СК начал проверку после жесткой посадки самолета Ан-2 на поле подсолнечника в Курской области, говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что самолет совершил экстренную посадку около 13.24 мск у поселка Селекционный Льговского района Курской области после того, как пилот зацепил крону дерева. Пилот, 1966 года рождения, не пострадал, разлива топлива не произошло.
"На земле жертв и разрушений нет… Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — информирует следствие.
По его данным, самолет выполнял авиационно-химические работы в сельскохозяйственном поле.
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Катастрофы , Происшествия , СКР , Курск , Курская Область
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