У Комсомольска-на-Амуре повышается риск новых затоплений, поскольку уровень вод в реке Амур более чем на 20 см превысил опасный порог. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что в настоящее время уровень воды достиг 673 см, что на 23 см выше опасной отметки.
Наиболее опасная ситуация была зафиксирована в районах поселков Хорпинский и Малая Хапсоль. Там около 10 домов оказались подтопленными в результате природной стихии.
Кроме того, в Амурском регионе продолжаются работы по укреплению защитных от новоднения дамб и сооружений.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске ожидают пятую волну паводков.