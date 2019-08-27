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Уровень вод Амура превысил опасную отметку на 23 см 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Владимир Смирнов/РИА «Новости»
У Комсомольска-на-Амуре повышается риск новых затоплений, поскольку уровень вод в реке Амур более чем на 20 см превысил опасный порог. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что в настоящее время уровень воды достиг 673 см, что на 23 см выше опасной отметки.
Наиболее опасная ситуация была зафиксирована в районах поселков Хорпинский и Малая Хапсоль. Там около 10 домов оказались подтопленными в результате природной стихии.
Кроме того, в Амурском регионе продолжаются работы по укреплению защитных от новоднения дамб и сооружений.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске ожидают пятую волну паводков.
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Катастрофы , Происшествия , Комсомольск-На-Амуре
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