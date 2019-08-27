Уровень вод Амура превысил опасную отметку на 23 см

Комсомольска-на-Амуре повышается риск новых затоплений, поскольку уровень вод в реке Амур более чем на 20 см превысил опасный порог. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что в настоящее время уровень воды достиг 673 см, что на 23 см выше опасной отметки.

Наиболее опасная ситуация была зафиксирована в районах поселков Хорпинский и Малая Хапсоль. Там около 10 домов оказались подтопленными в результате природной стихии.

Кроме того, в Амурском регионе продолжаются работы по укреплению защитных от новоднения дамб и сооружений.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске ожидают пятую волну паводков.