Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 2,5 км 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пепловый выброс на высоту 2,5 км произошел в среду из кратера вулкана Карымский на Камчатке, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
"На вулкане Карымском 21 августа произошел пепловый выброс. Высота выброса составила 2500 метров", — сообщили в KVERT. Там отметили, что спутниковые данные показывают распространение пеплового шлейфа на 52 км к юго-западу от вулкана.
Явлению присвоен повышенный — оранжевый — код опасности для авиации. Вулканический пепел, представляющий собой частицы магматического материала диаметром до 2 мм, попадая в механизмы самолетов, способен вывести их из строя.
Вулкан Карымский — один из самых активных на Камчатке. Исполин, высота которого составляет 1486 м, расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского.
ТАСС: последние новости
Пятую волну паводка ждут на Амуре у Хабаровска в августе В пункте пропуска через Уссури из-за паводка остановили международное сообщение Спасатели эвакуировали десять жителей подтопленного поселка в Еврейской автономной области
Катастрофы , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пересмотреть подход»: как ЕС разворачивается к РФ8
Названа причина смерти Александры Назаровой
Срочное заседание ООН: США спровоцировали РФ306
Ракета США может привести к ядерному кризису26
Румыния выступила против России178
Видео
07:09
Формула всего, открытая Джеффом Таппером
Наука и техника
03:16
Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать
В мире
00:36
Неудачная посадка лайнера в Колумбии попала на видео
Происшествия В мире
00:18
Лена Ленина навсегда покинула Россию
Шоу-бизнес
03:07
Поездка в США: жена солиста «Иванушек» завела роман
Шоу-бизнес Статьи
02:23
Алибасов не смог покинуть Россию
Шоу-бизнес
00:38
На съемках «Голос 60+» произошло ЧП
Шоу-бизнес
01:13
За оскорбившую украинцев жену Нетаньяху объяснились
В мире Украина
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
02:12
«Провал»: Путин выступил с заявлением
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение