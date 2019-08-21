Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 2,5 км

Пепловый выброс на высоту 2,5 км произошел в среду из кратера вулкана Карымский на Камчатке, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"На вулкане Карымском 21 августа произошел пепловый выброс. Высота выброса составила 2500 метров", — сообщили в KVERT. Там отметили, что спутниковые данные показывают распространение пеплового шлейфа на 52 км к юго-западу от вулкана.

Явлению присвоен повышенный — оранжевый — код опасности для авиации. Вулканический пепел, представляющий собой частицы магматического материала диаметром до 2 мм, попадая в механизмы самолетов, способен вывести их из строя.

Вулкан Карымский — один из самых активных на Камчатке. Исполин, высота которого составляет 1486 м, расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского.