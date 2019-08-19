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Доклад разведки об аварии в Чернобыле рассекретили в США 

News.ru + ещё 3 39 минут назад
Первый отчёт американской разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году рассекретили в США. В документе выражались сомнения относительно количества жертв.
Разведка США назвала «чушью» официальную информацию о всего двух погибших. Об этом говорится в документах, которые опубликовал американский Национальный архив безопасности.
Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек. В ночную смену дежурят 25-35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днём могло насчитывать до 200, а ночью — до 70 человек, — говорится в рассекреченных бумагах.
Свои выводы американцы строили на основании снимков масштабных разрушений на четвёртом энергоблоке ЧАЭС. По их мнению, все люди, находившиеся около эпицентра, должны были погибнуть или получить такие дозы радиации, которые не совместимы с жизнью.
Ранее News.ru сообщал, что взрыв в Северодвинске, вызвавший кратковременный всплеск радиации, обеспокоил мировое сообщество. Зарубежные СМИ спекулируют слухами, что за оружие Россия испытывала в момент инцидента и насколько эта разработка опасна для окружающей среды. Часть обозревателей проводят параллели между происшествием в Северодвинске и чернобыльской катастрофой, называя это «признаком деградации» сложившейся системы власти.
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Катастрофы , Видео , Происшествия , США
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