«Как получится». Летчик-герой Юсупов ответил на предложение главы «Роскосмоса»

«Хотелось бы очень поехать. А там — как получится», — произнес Юсупов, комментируя предложение Рогозина.

Ранее Русское космическое общество (челябинское отделение) предложили членам экипажа «Уральских авиалиний» переквалифицироваться из пилотов в космонавты. Летчик-космонавт Михаил Корниенко отметил, что в этой идее не видит ничего плохого.

15 августа Дамиру Юсупову удалось посадить Airbus A321 посреди кукурузного поля в Подмосковье. Экстренная посадка была вызвана попаданием птиц в двигатели. Шасси летчик не выпускал. Члены экипажа и все 236 пассажиров остались живы. Командир судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России.

Пилоты Airbus A321 стали национальными героями. Когда они 17 августа прибыли на стадион в Екатеринбурге, их стоя встречало около 20 тысяч человек.