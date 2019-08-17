Испанцы раскритиковали своего пилота за сближение с самолетом Шойгу

Читатели испанской онлайн-газеты El Confidencial раскритиковали сближение своего истребителя с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу . Инцидент произошел 14 августа в небе над Балтикой. На комментарии обратила внимание «Газета.Ru».

Истребитель НАТО F-18, принадлежащий испанским ВВС, подлетел к самолету Шойгу на близкое расстояние. Его оттеснили российские Су-27. Минобороны опубликовало видео перехвата.

Многие комментаторы заметки в El Confidencial выразили недоумение тем, что испанские ВВС делали в районе Балтики.

«Мы оказались там только для того, чтобы служить интересам американской империи, а не Испании. Самым большим страхом Соединенных Штатов всегда было политическое и экономическое сотрудничество между Россией и остальной Европой», — заявил читатель Estado_de_Derecho.

В свою очередь, Cheminola2 сообщил, что «на этот раз ничего не произошло. Надеюсь, в следующий раз тоже обойдется».