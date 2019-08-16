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Появились подробности стрельбы в Петербурге 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Установлены обстоятельства, при которых произошла перестрелка на торговой базе в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 16 августа, представитель ГУМВД по городу и Ленинградской области сообщил РИА Новости.
По его словам, инцидент произошел около 14:00. Между несколькими гражданами из стран ближнего зарубежья разгорелся конфликт из-за торгового места на рынке, который перерос в драку. Затем один из ее участников применил травматический пистолет.
В результате три участника конфликта были госпитализированы, остальные скрылись с места происшествия.
О стрельбе на торговой базе «Салова 52» сообщалось ранее 16 августа. На месте происшествия работали спецслужбы, в самой зоне стрельбы было выставлено оцепление.
Очевидцы в социальных сетях отметили, что звуки выстрелов там звучат не первый раз.
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Катастрофы , Пожары , МВД , РИА Новости , Санкт-Петербург
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