Появились подробности стрельбы в Петербурге

Установлены обстоятельства, при которых произошла перестрелка на торговой базе в Санкт-Петербурге . Об этом в пятницу, 16 августа, представитель ГУМВД по городу и Ленинградской области сообщил РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел около 14:00. Между несколькими гражданами из стран ближнего зарубежья разгорелся конфликт из-за торгового места на рынке, который перерос в драку. Затем один из ее участников применил травматический пистолет.

В результате три участника конфликта были госпитализированы, остальные скрылись с места происшествия.

О стрельбе на торговой базе «Салова 52» сообщалось ранее 16 августа. На месте происшествия работали спецслужбы, в самой зоне стрельбы было выставлено оцепление.

Очевидцы в социальных сетях отметили, что звуки выстрелов там звучат не первый раз.