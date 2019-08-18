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Погода в Приморье: эвакуация идёт в Приморье 

News.ru + ещё 14 44 минуты назад
Фото: Han Chuanhao/Xinhua
Около 70 человек эвакуированы в пункты временного размещения в результате тайфуна «Кроса», обрушившегося на Приморский край.
Подтоплены примерно 530 придомовых территорий, наиболее сложная обстановка сложилась в Октябрьском районе, где спасателям пришлось эвакуировать население, сообщает администрация края.
В Лесозаводском городском округе в пионерлагере развёрнут ПВР на сто мест, сейчас там находится женщина с тремя детьми, в Дальнереченске открыли пять ПВР и местный фермер приютил у себя 40 человек, в ПВР Октябрьского района нашли приют 58 человек и пять — в Уссурийске.
Как писал News.ru ранее, мощные ливни, вызванные тайфуном «Кроса», привели к размытию 17 участков автодорог в Приморье. Проезда нет в сёла Загорное и Краснояровка в Яковлевском районе, а также в село Грушевое в Дальнереченском районе.
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