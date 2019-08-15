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У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Два землетрясения зафиксировали сейсмологи с разницей в несколько часов у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Первое землетрясение магнитудой 4,0 произошло в четверг утром по местному времени в акватории Кроноцкого залива. Его эпицентр находился на глубине 130 километров в 135 километрах юго-восточнее села Мильково. Спустя полчаса еще одно сейсмособытие магнитудой 4,3 произошло в Тихом океане. Эпицентр этого землетрясения находился на глубине 85 километров в 85 километрах юго-западнее села Никольское на острове Беринга (Командорские острова)", — сказал представитель службы.
По данным краевого главка МЧС, землетрясения в населенных пунктах Камчатского края не ощущались. Пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
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Катастрофы , Происшествия , РАН , РИА Новости
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