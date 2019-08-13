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Российские Су-27 отогнали от самолета Шойгу истребитель НАТО 

Российская Газета + ещё 27 3 часа назад
Фото: Российская Газета
На обратном пути министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москву в небе произошел не очень приятный инцидент.
Когда борт главы Минобороны находился над нейтральными водами Балтийского моря, к нему попытался приблизиться истребитель НАТО F-18. На это мгновенно отреагировали пилоты двух истребителей Су-27 в качестве эскорта сопровождавших самолет министра. Они быстро оттеснили чужую машину в сторону и продолжили сопровождение. Позже минобороны опубликовало видеосъемку данного инцидента.
Между прочим, это не первый случай, когда пролетающий над Балтикой лайнер высокопоставленного российского чиновника становится объектом пристального внимания натовцев. Впрочем, до откровенной провокации дело еще никогда не доходило.
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Катастрофы , Армия , Войска , Оружие , Сергей Шойгу , Министерство обороны , НАТО , Москва
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