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Погода в Хабаровском крае: Хабаровскому краю угрожает четвертая волна паводка 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Четвертая волна паводка из-за тайфунов "Лекима" и "Крос" ожидается в Хабаровском крае на реке Амур, уровень которого у краевой столицы может подняться до 680 сантиметров, сообщил на совещании в среду руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.
"В настоящее время на Амуре идет третья волна паводка, уровень Амура до конца недели незначительно растет, на этом третью волну паводка можно было бы считать законченной, но нам грозит четвертая волна паводка. Это связано с приближением и влиянием тайфунов "Лекима" и "Крос", — сказал Паршин.
По его словам, тайфун "Лекима" принес обильные осадки и наводнения в Китае, 14-15 августа он вызовет дожди в бассейне китайского притока Амура — реки Сунгари, в Еврейской автономной области и на юге Хабаровского края. Еще более сильные дожди 16-17 августа принесет тайфун "Крос". В целом, с 14 по 17 августа в регионе может выпасть от 100 до 150 миллиметров осадков, что вызовет дождевой паводок.
"На следующей неделе, начиная с понедельника, уровни у Хабаровска будут продолжать расти и достигнут отметки от 630 до 680 сантиметров. Наиболее вероятный 630-640, но нельзя упускать вероятность 670-680 сантиметров", — сказал Паршин.
В регионе из-за паводка введен режим ЧС. В среду утром уровень Амура у Хабаровска составил 557 сантиметров, увеличившись за сутки на 8 сантиметров. Опасным уровнем для города считается 600 сантиметров.
По данным регионального МЧС, в зону паводка могут попасть более 40 населенных пунктов в Хабаровском крае.
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Катастрофы , Погода , Хабаровский Край
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